Sicilia, cade dal traghetto: 30enne ritrovato dopo ore di ricerche

Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso per un 30enne.

L’uomo si trovava a bordo del traghetto Palermo-Napoli quando, per cause ancora da comprendere, sarebbe caduto in acqua mentre la nave era in navigazione già da un’ora.

Una volta accorti della mancanza del marittimo l’equipaggio ha immediatamente allertato le autorità competenti facendo così partire la macchina dei soccorsi composta da capitaneria di porto, vigili del fuoco ed i portuali riuscendo fortunatamente a ritrovare il 30enne dopo alcune ore di ricerche serrate e trasferirlo in ospedale per accertamenti.