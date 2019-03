Sicilia, cade in vasca per i pesci: grave bimbo di 1 anno

Connect on Linked in

Un gravissimo incidente domestico è avvenuto nei giorni scorsi a Modica, paese in provincia di Ragusa.

A quanto pare un bimbo di solo un anno, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scivolato all’interno di una vasca per pesci bevendo molta acqua e smettendo di respirare.

In seguito all’incidente la madre, una ghanese che lavora da anni regolarmente in Italia, ha immediatamente chiamato i sanitari del 118 i quali si sono precipitati sul posto per salvare la vita al piccolo trasportandolo d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale compagnia hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Di Pietro Geremia