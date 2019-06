Sicilia, camion finisce sulla folla al Truck Day: grave un 40enne

Print This Post

Un gravissimo incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Rosolini, paese in provincia di Siracusa.

Durante la manifestazione del Truck Day, che si svolge da circa sette anni all’interno dell’area destinata alla protezione civile, un camionista che stava tentando di effettuare la famosa prova della gimkana avrebbe perso il controllo del proprio mezzo pesante finendo così sulla folla di spettatori.

Nel violento impatto che ne sarebbe seguito pare che sia stato preso in pieno un 40enne residente nel luogo il quale sarebbe stato immediatamente trasportato in eliambulanza dai soccorritori del 118 presso l’ospedale Cannizzaro di Catania in gravissime condizioni.

La prognosi dell’uomo sarebbe riservata ma stando alle prime indiscrezioni rischierebbe l’amputazione di un arto.