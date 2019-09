Sicilia, cane finisce dentro un pozzo di 15 metri: salvato dai vigili del fuoco

Connect on Linked in

Una operazione di recupero e salvataggio da manuale quella svolta nella scorsa notte da parte dei vigili del fuoco di Caltagirone, in provincia di Catania.

In seguito ad un allarme lanciato da alcuni testimoni circa una serie di terribili guaiti provenire dall’interno di un pozzo profondo circa 15 metri, i pompieri etnei insieme al personale del Nucleo Sommozzatori del comando provinciale di Catania, sarebbero intervenuti in contrada San Severino.

Una volta in loco, i soccorritori si sarebbero accorti della presenza di un cane che sarebbe inavvertitamente precipitato in fondo alla cavità avviando così le operazioni di recupero che sarebbero durate un paio d’ore riportando così in superficie il quadrupede per infine affidarlo alle cure del padrone.