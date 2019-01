Sicilia, cane randagio danneggia auto: comune risarcisce il proprietario

Connect on Linked in

Il comune di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, ha avviato le pratiche di risarcimento danni a favore del proprietario di un’auto danneggiata da un cane randagio.

L’episodio è avvenuto lo scorso 16 giugno quando appunto un cane randagio rimesso in libertà alcuni giorni prima dal canile, aveva danneggiato l’autovettura di un cittadino che era parcheggiata nella pubblica via.

Data la probabile certezza di una perdita giudiziaria in sede civile, il Comune ha dunque deciso di evitare il passaggio in Tribunale accogliendo così la richiesta di risarcimento da 500 euro in quanto, a norma di legge, il quadrupede rientrerebbe nella sfera di competenza dell’ente dato che era stato microccippato e accudito per alcuni giorni in una struttura adeguata della pubblica amministrazione.

Di Pietro Geremia