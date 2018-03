Sicilia, cane scampato alla morte adottato da un’associazione laziale: cerca una nuova casa(Video e foto)

Print This Post

Dalla Sicilia al Lazio per trovare una casa e una nuova famiglia pronta ad accoglierlo.

Stiamo parlando di Renato un cane randagio scampato alla morte dopo il disumano avvelenamento, avvenuto a Sciacca, che ha ucciso oltre 30 cani randagi.

Il cane in foto è stato adottato dall’ associazione “La voce degli ultimi”, nel Lazio, adesso è in cerca di un nuovo padrone.

Come si legge nella sua scheda personale : ” ha preso botte su botte, anche lui ha rischiato ma per fortuna è stato salvato, la sorellina è morta avvelenata . Renato ha circa due anni, pesa 20 kg, è castrato e va d’accordo con cani e gatti. Cerca una casa definitiva per dimenticare tutto il male che gli è stato fatto” .

Gli interessati possono contattare l’Associazione Onlus “La voce degli ultimi”.