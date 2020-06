Sicilia, cane viene picchiato e sepolto vivo: Sindaco presenta denuncia

Print This Post

Un abominevole atto è stato messo a segno nei giorni scorsi a Torrenova.

Nella città situata in provincia di Messina pare infatti che ignoti abbiano dapprima picchiato e successivamente sotterrato vivo un cane.

Il povero animale, ritrovato in un terreno in prossimità della piazza Autonomia Siciliana, sarebbe dunque stato preso a botte in testa con una zappa e lasciato crudelmente a morire ma fortunatamente è stato notato e immediatamente soccorso da alcune persone che abitano nelle vicinanze dopo averne sentito i terribili guaiti.

Sul crudele fattaccio lo stesso sindaco Salvatore Castrovinci ha dichiarato la presentazione di una denuncia contro ignoti per cercare di identificare il colpevole di questa azione disumana per poterlo assicurare alla giustizia.