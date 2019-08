Sicilia, cani lasciati al sole dentro un furgone: salvati dai carabinieri

Print This Post

Palermo, in via Principe di Palagonia, i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in salvo due cani che erano stati lasciati all’interno di un furgone posteggiato sotto il sole.

La centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte di un cittadino attirato dai guaiti dei due cani. I militari dell’Arma, giunti immediatamente sul posto, hanno constatato all’interno del furgone, reso rovente dall’alta temperatura estiva, la presenza dei due animali che abbaiavano ininterrottamente e tentavano di uscire.

Dopo aver rintracciato il proprietario del mezzo e i possessori dei due cani, i militari riuscivano a liberare gli animali che venivano prontamente rifocillati e riconsegnati ai proprietari.

L’intervento dei militari è avvenuto alla presenza di numerosi presenti richiamati dai guaiti dei cani.

I tre giovani, responsabili di quanto accaduto, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria in concorso per maltrattamento di animali.

Foto d’archivio – zampefelici.it