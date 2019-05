Sicilia, carabiniera lascia l’Arma e si fa suora

Print This Post

Una decisione decisamente particolare quello intrapresa dalla 26enne Ilenia Siciliani. La ragazza, originaria del Frusinate, prestava servizio a Caltanissetta come Carabiniere ma, folgorata da un viaggio a Medjugorje, sito in Bosnia ed Erzegovina, ha deciso di lasciare la Benemerita per diventare una suora.

Atleta, maratoneta ed amante delle due ruote, la giovane Ilenia partirà dunque a breve per cominciare il proprio cammino di fatto di fede e religione per arrivare, tra due tre anni, alla tanto desiderata consacrazione religiosa.

Di Pietro Geremia