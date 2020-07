Sicilia, carabinieri ritrovano vasta piantagione di droga: 3 gli arresti

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno portato a termine un’articolata operazione antidroga arrestando, per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, B.g. 43 enne, L.d. 30enne e M.T.a. 27enne, tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è scaturita da una prolungata attività di osservazione e con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” nonché del nucleo Elicotteristi, i militari, appostati a debita distanza, hanno visto giungere presso l’area interessata i tre uomini a bordo di uno scooter ed un’autovettura che si dirigevano verso la piantagione adoperandosi alla cura delle piante. Il terreno, nella contrada Casale Valle della Tavola, era coltivato con quasi 400 piante di cannabis, robuste ed in avanzato stato di maturazione, con un’altezza compresa tra i 70 cm e 3,5 metri.

Il controllo effettuato all’interno dell’area ha permesso di portare alla luce un vero e proprio laboratorio per la produzione ed il confezionamento della marjuana. La coltivazione risultava essere irrigata da un impianto ben articolato, l’acqua veniva prelevata da due cisterne per mezzo di una pompa idrovora. Gli arrestati, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida. L’intera piantagione, che a completa maturazione avrebbe fruttato fino a 400.000 euro, è stata posta sotto sequestro per i successivi accertamenti a cura del L.A.S.S. del Reparto Operativo di Palermo. Nella mattinata di oggi il Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Arturo Guarino, si recherà sul posto per incontrare i militari che hanno operato alacremente fino al raggiungimento del rilevante risultato