Sicilia, carabinieri trovano e sequestrano 3 tonnellate di pesce andato a male

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palermo hanno sequestrato 3 tonnellate di pesce andato a male.

I militari, appartenenti al Comando per la Tutela della Salute, nel corso di specifici controlli sulla sicurezza degli alimenti hanno dunque ritrovato presso un rivenditore una tonnellata di cozze in cattivo stato di conservazione mentre, in un altro negozio, hanno rinvenuto altre 2 tonnellate di prodotti ittici tra pesce spada, gamberi, calamari e totani privi della documentazione relativa alla loro provenienza.

Una volta terminate le operazioni di rito tutto il pesce è stato dunque posto sotto sequestro e per i titolari delle attività commerciali coinvolte è stata comminata una serie di maxi multe.