Sicilia, cardellino tenuto in gabbia: libero dalle guardie del WWF

Nei giorni scorsi le Guardie giurate del WWF di Caltanissetta hanno sequestrato un giovane esemplare di Cardellino (nome scientifico “Carduelis carduelis”) illecitamente detenuto presso l’ufficio dei custodi del cimitero comunale di San Cataldo (CL). Una segnalazione alle Guardie WWF parlava di una gabbietta bellamente esposta nella stanza dell’ufficio cimiteriale, all’interno della quale un Cardellino si dimenava nel vano tentativo di fuggire; subito sono intervenute le Guardie WWF che, effettivamente, hanno riscontato la detenzione dell’uccellino appartenente ad una specie particolarmente protetta e, quindi, hanno proceduto a sequestrarlo penalmente per violazione della legge statale sulla tutela della fauna nonché per il reato di maltrattamento di animali.

Adesso la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha avviato un’indagine sulla base della denuncia depositata dagli Agenti del WWF; intanto il Pubblico Ministero dott. Dario Bonanno ha disposto la liberazione del Cardellino – poiché tutta la fauna selvatica costituisce patrimonio dello Stato e non può essere detenuta da privati – incaricando il WWF di provvedere alla reimmissione in natura in habitat idoneo.

Dalle indagini delle Guardie WWF sono emersi precisi elementi per individuare i responsabili dell’illecita detenzione del Cardellino, verosimilmente catturato negli scorsi mesi con trappole o reti nello stesso cimitero di San Cataldo che, grazie alla fitta vegetazione arborea presente ed alla tranquillità dei luoghi, ospita numerosi uccelli selvatici.

Per la detenzione illegale di animali selvatici come il Cardellino la legge 157/92 prevede la sanzione penale dell’arresto da due a otto mesi o l’ammenda fino a 2.065,00 euro; per la detenzione di uccelli in piccole gabbie in condizioni di maltrattamento, la pena prevista dall’art. 727 del Codice penale è quella dell’arresto fino ad un anno o l’ammenda fino a 10.000 euro.