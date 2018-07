Sicilia, casa di riposo degli orrori: proprietario abbandonava gli ospiti a se stessi

Una vera e propria casa degli orrori è stata scoperta a Vittoria, in provincia di Ragusa, da parte degli agenti della polizia di stato. A quanto pare infatti, all’interno di una casa di riposo nella quale alloggiavano sei anziani, cinque donne e un uomo, il titolare, un 40enne di Vittoria, invece di dare assistenza per 24 ore abbandonava i propri ospiti alla mercé di loro stessi pur di non assumere una dipendente. L’orrenda scoperta è stata fatta in seguito a delle urla sentite dai vicini della casa di riposo, provenienti da dentro l’istituto dove una donna, andando in bagno da sola, era caduta procurandosi delle lesioni guaribili in 30 giorni, restando per ore a terra agonizzante. In seguito all’intervento delle forze dell’ordine, il titolare è stato arrestato per abbandono di incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona e posto ai domiciliari.

Di Pietro Geremia