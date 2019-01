Sicilia, casa va a fuoco: trovata donna carbonizzata

Connect on Linked in

Una tragica scoperta è stata fatta nella giornata di ieri da parte dei vigili del fuoco di Catania.

In seguito allo scoppio di un incendio presso un appartamento a piano terra in via Zuccarello, nello storico rione San Cristoforo del capoluogo etneo, i pompieri sono stati chiamati ad intervenire per domare le fiamme.

Una volta spento il rogo ed entrati all’interno dell’abitazione per accertare la situazione, i vigili del fuoco hanno però scoperto il cadavere carbonizzato di una donna non ancora identificata.

In seguito al triste ritrovamento, sul posto si sono immediatamente recati gli uomini della polizia di stati i quali hanno avviato le indagini sul caso.

Di Pietro Geremia