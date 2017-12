Sicilia, casting nuovo film di Marco Bellocchio: si cercano attori e attrici dai 25 anni in su

Connect on Linked in

Per un nuovo set che avrà come regista Marco Bellocchio, saranno aperti tra Palermo e Catania dei casting per attori e attrici dai 25 anni in su.

Il film si girerà in parte in Sicilia, le riprese inizieranno nel 2018. I requisiti per partecipare alle selezioni sono esclusivamente sulla base dell’età e di un comprovato curriculum cinematografico o teatrale.

I casting si svolgeranno giovedì 4 gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle ore 17:00 a Palermo al cinema De Seta all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa in via Paolo Gili 4.

A Catania, sabato 6 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00, al centro culturale Open in via Porta di Ferro 38.

È obbligatorio portare una copia del proprio curriculum artistico. Agli incontri saranno presenti i due casting director, Francesca Borromeo e Maurilio Mangano, e in alcuni casi il regista.