Sicilia, cede ringhiera e precipita nel vuoto: ferita una 55enne

Momenti di vero terrore sono stati vissuti nella giornata di ieri presso il comune di San Cipirello, paese in provincia di Palermo.

A quanto pare una 55enne del posto sarebbe letteralmente precipitata nel vuoto in seguito alla rottura di un ringhiera di una passerella. Secondo le prime ricostruzioni pare che la donna si sia appoggiata alla ringhiera quando questa, cedendo per cause ancora da chiarire, sarebbe dunque precipitata per un volo di circa 3 metri riportando un trauma cranico e una frattura alla gamba.

Immediatamente dopo l’incidente la vittima sarebbe stata portata con codice rosso in elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo dove i medici avrebbero definito le sua condizioni gravi ma non tali da porla in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri

della locale stazione.