Sicilia, cercano di avere prestito con documenti falsi: presi 3 truffatori

Gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato 3 uomini con l’accusa di truffa.

L’operazione degli agenti è scattata in seguito ad una denuncia presentata dal titolare di una società finanziaria il quale aveva ricevuto la richiesta di un prestito da parte dei 3 sospetti che nella pratica in essere avevano allegato dei documenti verosimilmente falsi e consistenti in carte d’identità, patenti di guida e tessere sanitarie intestate ad altre persone e sulle quali erano state apposte le proprie foto.

Una volta avviate le indagini, gli agenti sono riusciti ad identificare gli autori della truffa presentandosi a un appuntamento fittizio in un bar del quartiere Bonagia davanti al denunciante per una stipula di un contratto di finanziamento per 46mila euro, dove sono stati perquisiti e ritrovati con addosso tutta la documentazione falsa oltre a 2 pen drive contenenti file dove erano presenti altre copie di documenti fasulli e 2 telefoni cellulari.

Espletate le formalità di rito, i 3 sono stati dunque arrestati in concorso per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Di Pietro Geremia