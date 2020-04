Sicilia, chiesto rinvio a giudizio per empedoclino che aggredì la moglie in albergo

Print This Post

Nei giorni scorsi è stato richiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Agrigento ai danni un empedoclino di 46 anni accusato dei reati di maltrattamenti e lesioni personali gravi nei confronti della moglie.

Stando a quanto emerso dalle indagini l’uomo, da anni residente in Germania, nello scorso aprile si trovava in vacanza insieme alla consorte nella città empedoclina quando, all’interno dell’hotel in cui la coppia alloggiava, avrebbe aggredito la povera donna procurandole degli ingenti danni al viso e alle costole da dover essere ricoverata presso l’ospedale Civico di Palermo dove avrebbe subito addirittura un’operazione.

La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 21 gennaio avanti il gup Stefano Zammuto.