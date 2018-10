Sicilia, chiuso un bar giudicato un “ritrovo per pregiudicati”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il questore di Catania ha emesso nella giornata di ieri quello che si potrebbe considerare come un provvedimento senza precedenti nella città di Riposto.

Nel dettaglio, in seguito a vari appostamenti portati avanti da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione, sarebbe evidenziato il fatto che proprio all’interno di un bar sito nel centro della città della provincia etnea si sarebbe avuta la costante presenza di pregiudicati tra i quali alcuni dei quali con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e molti altri per reati contro la persona, il patrimonio o inerenti armi e stupefacenti.

I militari avrebbero dunque scoperto una sorta di assembramento ritenuto particolarmente pericoloso per l’ordine pubblico a tsal punto da spingere lo stesso questore catanese a emettere un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa per 15 giorni, consegnato direttamente dai carabinieri al proprietario dell’esercizio commerciale.

Di Pietro Geremia