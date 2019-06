Sicilia, choc al cinema: va a vedere film porno e rimane stroncato da un infarto

Connect on Linked in

Un finale inatteso e tragico allo stesso tempo quello avvenuto alla fine della proiezione di un film a luci rosse a Palermo.

Nelle notti scorse un uomo di 60 anni sarebbe deceduto all’interno di un noto cinema sito in via Maqueda durante la proiezione di un film porno.

La vittima, originaria di Bagheria, mentre visionava la pellicola probabilmente un po’ troppo spinta per un uomo della sua età avrebbe dunque iniziato ad accusare il malore al cuore che non gli avrebbe lasciato nessuno scampo.

A nulla sono infatti valsi i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare il 60enne i quali, insieme al medico legale venuto sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.