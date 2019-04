Sicilia, cibi surgelati spacciati per freschi: multati 3 supermercati

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia municipale di Palermo hanno multato 3 supermercati per cattiva conservazione degli alimenti venduti e frode in commercio.

L’operazione è avvenuta in seguito ad una serie di controlli antifrode e per la sicurezza alimentare e la salute pubblica dove gli agenti hanno sequestrato 16 litri di vino, 12 di vino liquoroso, 103 uova, 16 confezioni di pangrattato da mezzo chilo, salame, caciocavallo, 7 recipienti di ricotta da mezzo chilo, 34 chili di frutta e verdura perché tutti privi di provenienza e tracciabilità oltre a 3 teglie di pasta al forno (anelletti,

lasagne e ravioli) per un totale di circa 20 chili, cozze, gamberi, cornetti mignon, patate, pesce spada e 20 chili di pane surgelati e messi in vendita come freschi.

Terminate le operazioni di controllo ai proprietari dei supermercati sono state comminate delle sanzioni amministrative di oltre 1.500 euro a testa.