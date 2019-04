Sicilia, ciclista precipita in scarpata: necessario elisoccorso

Connect on Linked in

Una Domenica tutt’altro che tranquilla quella appena trascorsa a Milo, paese in provincia di Catania.

Intorno alle 12.00 di ieri pare che in seguito ad un terribile incidente un ciclista sia finito in una scarpata sbattendo violentemente contro il terreno.

Immediatamente dopo il sinistro sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, giunti con un elicottero del reparto volo di Fontanarossa, e gli operatori del 118 i quali hanno messo in sicurezza sanitaria la vittima dell’incidente e trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici avrebbero riscontrato alcune ferite e fratture che non dovrebbero far porre il paziente in pericolo di vita.

Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente.