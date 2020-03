Sicilia, ciclista viene travolto da camion: deceduto sul colpo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri a Palermo.

Un ciclista 58enne originario della Costa D’Avorio pare che per cause ancora da capire, sia finito sotto un camion lungo via Ammiraglio Rizzo perendo sul colpo.

A nulla è dunque valso l’immediato intervento degli operatori del 118 i quali, una volta in loco, non avrebbero potuto fare altro che costatare la morte del povero extracomunitario.

Sul posto anche gli uomini della polizia municipale che avrebbero posto in essere le analisi di rito atte a identificare le circostanze che avrebbero portato il mezzo pesante a travolgere il ciclista.