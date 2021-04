“Ancora una volta dobbiamo constatare il fallimento del sistema del click day nelle procedure per le assunzioni degli organismi della regione.

Questa volta ad andare in tilt è stato il sistema dell’asp di Caltanissetta che aveva previsto, per oggi, le selezioni per alcuni posti come operatore sociosanitario.”

Lo segnala il presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava, che sottolinea che “da stamani il sito dove caricare la propria candidatura è irraggiungibile, impedendo l’assegnazione del numero progressivo che consente di formare l’elenco da cui estrapolare i candidati per le assunzioni a tempo determinato.”

Per Fava “è evidente che questo ennesimo malfunzionamento penalizza sia chi ha potuto procedere al collegamento sia chi non vi è riuscito. Ci aspettiamo, adesso, un intervento risolutivo da parte dei vertici dell’ASP nissena che assicuri la necessaria trasparenza nelle procedure di selezione.

Infine – conclude Fava – resta poco comprensibile la decisione di precludere la partecipazione alla selezione per altre figure assunte a tempo determinato nella stessa Asp. Anche su questo aspetto auspichiamo un intervento da parte della governance dell’azienda sanitaria”.