Sicilia, cocci di vetro su campo di Beach Volley: denuncia contro ignoti

Un ritrovamento che ha destato scalpore quello avvenuto nella spiaggia in cui è in atto in questi giorni corso il torneo di beach soccer “Carrapipi-Gioco Vero”.

A quanto pare infatti ignoti avrebbero disseminato sotto la sabbia del campo di gioco una moltitudine di cocci di vetro che avrebbero potuto potenzialmente ferire i presenti.

A denunciare il fatto ai carabinieri è stato il deputato del M5s Andrea Giarrizzo, tra l’altro organizzatore del torneo, originario del paese di Valguarnera Caropepe sito in provincia di Enna: “Adesso le indagini faranno il loro corso, ci auguriamo che gli autori di questo vile gesto vengano identificati”.