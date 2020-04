Sicilia, collegamenti aerei: Alitalia userà aeromobili più grandi per rispettare la distanza di sicurezza tra i passeggeri

Print This Post

“Dopo alcune sollecitazioni anche di provenienza parlamentare, abbiamo chiesto e ottenuto da Alitalia dei nuovi e più grandi aeromobili per le tratte Palermo-Roma e Catania-Roma, al fine di garantire le distanze di sicurezza e la tutela della salute dei passeggeri. Ringraziamo la compagnia per aver accolto le istanze già avanzate nei giorni scorsi dal presidente Nello Musumeci”.

Lo rende noto l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone, a seguito dell’interlocuzione con la compagnia di bandiera.

“I voli in questione – prosegue l’esponente del Governo Musumeci – a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, sono gli unici che garantiscono i collegamenti fra la Sicilia e il resto del Paese e vengono utilizzati da chi si muove per ragioni di lavoro o per i casi previsti dalla legge.

Alitalia, come confermato dal direttore generale Giancarlo Zeni, impiegherà degli Airbus A330 da circa trecento posti che, utilizzati senza occupare tutti i sedili disponibili, garantiscono le opportune distanze fra chi si trova a bordo – conclude l’assessore ai Trasporti – così da limitare le possibilità di contagio”.