Sicilia, colpisce un uomo con la bottiglia e lo lascia in una pozza di sangue: arrestato 74enne

Un weekend di certo poco felice per O.F. 74enne originario di Catania, stato arrestato dagli uomini della polizia di Stato per il reato di lesioni aggravate. A quanto pare l’uomo, a seguito di una serie di continui attriti derivanti da difficili rapporti di vicinato, avrebbe colpito con una bottiglia rotta un suo vicino di casa lasciandolo inerme in una pozza di sangue. La vittima avrebbe chiamato il 112 segnalando l’aggressione subita facendo così venire sul posto gli uomini delle forze dell’ordine. Una volta giunti, i poliziotti della sezione Voltanti si sono recati nel domicilio dell’aggressore, il quale aveva ancora le mani sporche di sangue, arrestandolo e ponendolo agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida s u disposizione del pm di turno.

Di Pietro Geremia