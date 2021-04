Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al Nucleo CITES hanno sequestrato alcuni monili in avorio in un esercizio commerciale nel centro storico di Ortigia.



L’operazione, eseguita durante mirati controlli finalizzati al contrasto e repressione del commercio di specie tutelate dalla Convenzione di Washington, avrebbe portati i militari siracusani ad individuare un esercizio commerciale dove all’interno erano esposte per la vendita ben 37 statuette in avorio per le quali il titolare non sarebbe stato in grado di esibire né i certificati né la prova della loro lavorazione e acquisizione in data precedente il 1947.



Terminati i controlli da parte dei militari i monili, il cui valore complessivo ammonterebbe a circa14 mila euro, sarebbero stati posti sotto sequestro mentre il venditore sarebbe stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.