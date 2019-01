Sicilia, commetteva una rapina a notte: arrestato 20enne albanese

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato nei giorni scorsi un albanese di 20 anni con l’accusa di furto.

A quanto pare il giovane era diventato un vero e proprio ladro seriale che nel giro di poche notti era riuscito a svaligiare bar, palestre, ristoranti, negozi per l’agricoltura, abitazioni, rivendite di biciclette e tabacchi riuscendo ad accumulare un bottino di oltre 30.000 euro.

Solo grazie ad un’attività congiunta di Squadra Mobile e Volanti è stato possibile ricostruire in pochissimi giorni i numerosi furti del giovane, per il quale la Procura della Repubblica ha disposto il fermo in attesa di ulteriori riscontri.

Di Pietro Geremia