Sicilia, commissariato l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

La Green Ambiente srl gestisce un impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi ed urbani sito nella contrada Costa di Gigia nel territorio del Comune di Augusta ; nel 2011 ha presentato un’istanza per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e del giudizio di compatibilità ambientale (VIA) per l’ampliamento del predetto impianto.

Non avendo ricevuto risposta, nonostante numerosi solleciti e i pareri favorevoli resi dai diversi enti coinvolti nel procedimento integrato, la società ha proposto ricorso, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Bice Pasqualone, avverso il silenzio rifiuto, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con sentenza del 2016, accoglieva il ricorso patrocinato dagli Avvocati Girolamo Rubino e Bice Pasqualone, accertando l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda a suo tempo presentata dalla società ricorrente, e dichiarava l’obbligo di concludere il procedimento senza indugio, con riserva di nominare un commissario ad acta decorsi ulteriori novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, e condannando l’Amministrazione Regionale al pagamento delle spese giudiziali.

Ma nonostante il decorso del termine assegnato l’Amministrazione Regionale è rimasta inerte e non ha concluso il procedimento; ed allora la Green Ambiente nel 2018 ha richiesto la nomina del commissario ad acta.

Il CGA, con provvedimento del novembre 2018, ha accolto l’istanza ed ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, conferendogli ogni più ampio potere al fine di concludere il procedimento conseguente alla domanda della società ricorrente per ottenere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) occorrente per l’ampliamento della discarica sita in contrada Costa di Gigia nel territorio del Comune di Augusta, condannando nuovamente l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente al pagamento delle spese giudiziali.