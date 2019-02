Sicilia, compì abusi su minori: santone chiede processo immediato

Connect on Linked in

Il santone Piero Alfio Capuana, accusato insieme ad altri 3 indagati dalla Procura di Catania per presunti abusi sessuali su minorenni consumati in una comunità di ispirazione cattolica, ha chiesto l’accesso al processo immediato.

L’uomo, 75 anni ed ex bancario in pensione, era entrato all’onor delle cronache in seguito all’inchiesta “12 apostoli” dalla quale si sarebbe evinto che avrebbe approfittato del proprio ruolo di guida della comunità per abusare ragazzine tra i 13 e i 15 anni, in alcuni casi addirittura con la complicità delle madri delle vittime, dietro la maschera di una sorta di purificazione compiuti da un “arcangelo” reincarnato.

Di Pietro Geremia