Sicilia, compie atti sessuali con il figlio di 4 anni: boss condannato a 11 anni

Una storia che sembra uscita da un film dell’orrore sarebbe emersa nei giorni scorsi.

Un boss della malavita originario di Santa Maria di Gesù, paese in provincia di Palermo, sarebbe stato rinviato a giudizio a 11 anni di reclusione per atti sessuali su minore.

La vicenda sarebbe avvenuta alcuni anni fa e stando a quanto emerso durante le indagini ed evidenziato in dibattimento, l’uomo non solo soleva portare il figlio di 4 anni in giro nella notte con l’intento di importunare le prostitute, ma addirittura lo esibiva come un trofeo e simbolo di virilità ai membri del clan arrivando in taluni casi a costringerlo a masturbarsi davanti ai presenti.

Per tali motivazioni dunque, al termine della propria arringa il sostituto procuratore Ilaria De Somma avrebbe chiesto per l’orco 11 anni di carcere.