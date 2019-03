Sicilia, compra telefono con assegno falso ma viene rintracciato dal venditore

Print This Post

Avrebbe tentato di fregare un venditore online ma una volta rintracciato dalla sua vittima si sarebbe pentito.

E’ questo quello che sarebbe successo nei giorni scorsi a Catania, dove gli agenti del commissariato Borgo Ognina starebbero indagando in stato di libertà una persona per i reati di ricettazione e truffa on line.

Nel dettaglio pare che il sospetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, utilizzando uno dei molto profili di un noto social network in suo possesso abbia acquistato un costoso telefono consegnando alla vittima un assegno di provenienza illecita pari a un importo di 350 euro.

Una volta portato l’assegno in banca però, la vittima avrebbe

scoperto che l’assegno era insoluto e associato a un conto chiuso da tempo.

Mangiando la foglia, il truffato si è messo solertemente alla ricerca del

truffatore, che nel frattempo aveva chiuso i vari profili social, riuscendolo

dunque a rintracciare e farsi ridare il telefono facendo inoltre partire un’indagine

da parte della polizia di stato etnea.

Di Pietro Geremia