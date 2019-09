Sicilia, Comune consegna cartella Tari da 1 centesimo

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il Codacons ha reso noto come una cittadina del paese di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania abbia ricevuto una cartella esattoriale per il recupero di un centesimo per differenza nel pagamento della Tari dovendo pagare 6 euro per il costo della notifica che sarebbe a carico dell’utente.

“In totale la richiesta di pagamento è di 6,01 euro ma il Comune arrotonda a 6 euro” – dice l’associazione. La richiesta è paradossale perché alla fine con l’arrotondamento il Comune non incassa neppure il centesimo richiesto”.

Una volta denunciato il caso il primo cittadino del comune dell’etneo si sarebbe immediatamente attivato in tal senso dichiarando che la cittadina non dovrà pagare alcunché oltre a risolvere la questione con la società che fornisce il software per garantire il blocco automatico dei pagamenti sotto i 10,33 euro.