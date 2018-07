Sicilia, confartigianato: corsi di formazione per autotrasportatori

Connect on Linked in

Confartigianato Sicilia sempre in campo anche quando si parla di formazione professionale. Insieme al Cefras, l’ente di formazione regionale autorizzato dal Ministero dei Trasporti, ha aperto le iscrizioni ai corsi di formazione per autotrasportatori.

Sono due le tipologie previste. La prima riguarda l’“Accesso alla professione di autotrasportatore di merci per conto terzi in ambito nazionale ed internazionale”. I

l corso è rivolto ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali. La durata sarà di 150 ore. La frequenza è obbligatoria. Al termine degli studi, verrà rilasciato un attestato di frequenza per accedere all’esame.

Il secondo corso è mirato invece all’acquisizione di conoscenze preparatorie all’esercizio della funzione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto di merci su strada per conto terzi, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 tonnellate. In questo caso, non sono previsti esami. Il corso durerà 74 ore e al termine verrà rilasciato un attestato valido per la dimostrazione di capacità professionale.

“Il nostro settore ha una grande necessità di impiegare personale qualificato – dice Salvatore Di Piazza, presidente regionale della categoria Confartigianato Trasporti –. Al termine dei corsi verranno rilasciati gli attestati indispensabili per l’accesso al mercato dell’autotrasportatore”.

Per informazioni, occorre contattare la segreteria di Confartigianato Imprese Sicilia, al numero 091.6118915, oppure via mail scrivendo a info@confartigianatosicilia.it.