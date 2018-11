Sicilia, conosce una donna sui social e viene depredato del proprio denaro: arrestata coppia di romeni

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Modica, paese in provincia di Ragusa, hanno arrestato una coppia di sposi rumeni per il reato di estorsione in concorso ai danni di un pensionato del luogo.

Nel dettaglio, sembra che i due, di 28 anni lui e di 27 anni lei, abbiano intrappolato la loro vittima in una sorta di spirale amorosa per corrispondenza iniziata attraverso i social.

La donna avrebbe quindi invitato il pensionato, di 61 anni e senza figli, a scambiarsi i numeri di telefono così da poterlo avvicinare maggiormente iniziando a tessere una trappola fatta di menzogne e bugie. Per poterlo meglio avvicinare tramite l’uso del’empatia, la 27enne romena avrebbe iniziato a raccontare all’uomo di essere la madre di un bambino di pochi mesi e che essendo disoccupata non riusciva a fare fronte alle spese da sostenere.

Così l’uomo, impietosito, si sarebbe messo a disposizione della donna, offrendogli aiuti economici versando spontaneamente dapprima solo 200,00 euro, per poi continuare a consegnare altre somme di denaro per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

La relazione, fin’ora solamente platonica, pare si sia trasformata in qualcosa di topo sessuale con continue richieste di denaro da parte della donna per via di una presunta gravidanza, alla quale l’uomo si sarebbe negato. Da qui, invece che baci e carezze, la romena avrebbe iniziato a mandare minacce alla propria vittima con le quali veniva intimato di consegnare la somma di ulteriori 1.000 euro e che in caso contrario, avrebbe reso pubblica la loro relazione.

Non solo, pare che avesse mandato al povero pensionato anche una foto di un certificato dal quale si notava una presunta gravidanza di 7 settimane e inviando anche il proprio codice IBAN di conto corrente, sul quale la vittima avrebbe dovuto versare la somma richiesta.

Ferito nell’orgoglio e nel portafoglio, e appreso tramite amici che in realtà la donna non era una ragazza madre ma una donna sposata con un suo connazionale, il 61enne ha deciso di denunciare il tutto agli uomini della polizia di stato i quali hanno avviato immediatamente le indagini e posto la coppia agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia