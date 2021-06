Continuano ad aumentare in Sicilia i casi di coronavirus con una media che non si era vista neanche a marzo, in pieno lockdown, numeri che non sono rassicuranti e che nelle ultime ore hanno fatto registrare un nuovo decesso in provincia di Ragusa.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 nuovi positivi di cui 10 migranti, ospitati nella nave “Allegra” a Trapani. In ospedale si trovano ricoverate 88 persone, 12 in terapia intensiva.

Sono 1243 in isolamento domiciliare; in totale, dall’inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Boom anche di guariti: +54 e adesso sono, in totale, 3047.

La situazione allo stato attuale non è delle migliori ma non bisogna creare allarmismi o teorie complottiste bisogna semplicemente prendere atto della realtà e agire di conseguenza.