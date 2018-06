Sicilia, continuano i sequestri del tonno rosso: individuati quintali di pesce senza certificazione

Print This Post

Continua la lotta delle forze dell’ordine alla vendita di tonno rosso di dubbia provenienza. Nello specifico, i carabinieri del Nas di Catania, dopo una lunga indagine, sono riusciti a identificare un deposito contenente ben 7 esemplari di tonno rosso di oltre 2 quintali ciascuno, risultanti di provenienza sconosciuta nonché esenti di alcuna certificazione sanitaria obbligatoria.

Tutto il materiale ittico pervenuto, è stato dunque messo sotto sequestro e, nel caso in cui dalla analisi risultasse idoneo al consumo, sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli, per la distribuzione gratuita ai bisognosi e alle famiglie indigenti.

Di Pietro Geremia