Sicilia, continuano le tragedie in mare: deceduta 63enne dopo un malore

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria ecatombe quella che sta causando il furioso caldo estivo che ha travolto la Sicilia nel mese di giugno.

L’afa sahariana che ha fatto salire le temperature dell’isola al di sopra dei 40° ha infatti spinto le persone a recarsi più frequentemente a mare provocando però al tempo stesso malori tali da lasciare molte vittime nelle spiagge.

L’ultimo caso è avvenuto nella giornata di ieri a Mondello, nella spiaggia palermitana del circolo Lauria, dove una donna di 63 anni pare che sia stata improvvisamente colta da un malore mentre si trovava in acqua.

Nonostante l’immediato soccorso da parte del bagnino e di due medici che si trovavano sul posto e che avrebbero cercato di rianimarla, per la povera donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Nemmeno il tempestivo intervento degli operatori del 118 con il defibrillatore ha potuto ribaltare le sorti della bagnante che sarebbe quindi deceduta.

Ad occuparsi del caso sono stati gli uomini della Capitaneria di Mondello i quali, dopo la conferma della morte per cause naturali da parte del medico legale, hanno consegnato la salma ai parenti per i funerali.