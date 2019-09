Sicilia, contrasto allo spaccio: fermati due pusher a Ballarò

Print This Post

Nel fine settimana appena trascorso gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palermo hanno arrestato un 24enne e denunciato un 17enne entrambi del posto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei militari, appartenenti alla stazione Oreto ed in servizio presso il quartiere di Ballarò con appostamenti tattici, avrebbe permesso di beccare i due in flagrante mentre spacciavano delle sostanze stupefacenti. Una volta eseguiti i controlli, le forze dell’ordine avrebbero ritrovato 13 dosi di crack per un peso complessivo di 2 grammi circa, 3 dosi di hashish del peso di 4 grammi circa, una busta contenente 22 grammi di marijuana oltre a 287 euro provento dell’illecita attività di spaccio.

Terminate le operazioni di indagine, tutta la droga e il denaro contante recuperati nel corso dell’operazione antidroga sono stati sequestrati mentre per il 24enne sarebbero scattati gli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.