Sicilia, controlli nei cantieri edili: scoperti lavoratori in nero, 75 mila euro di sanzioni

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Palermo supportati da quelli della Stazione di Ustica, nell’ambito di un servizio teso alla verifica della corretta applicazione norme giuslavoristiche e della sicurezza luoghi lavoro, hanno effettuato una serie di accessi ispettivi presso alcuni cantieri edili presenti sull’isola.

Al termine delle

verifiche, i militari dell’Arma hanno deferito in stato libertà quattro

persone, tutti titolari di imprese edili.

P.G. 40enne palermitano, titolare di un’impresa edile per: omessa sorveglianza sanitaria; mancata formazione e informazione; mancata redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza); non aver consegnato i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori dipendenti; non aver designato addetti alla gestione delle emergenze; aver utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme; T.u. 72enne palermitano e T.f. 36enne palermitano per: omessa sorveglianza sanitaria; mancata formazione e informazione del personale; mancata redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza); non aver consegnato i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori dipendenti; non aver designato il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio si Prevenzione e Protezione) ed addetti gestione emergenze; aver utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme; M.a.a. 49enne palermitano per: omessa sorveglianza sanitaria; mancata formazione e informazione; mancata redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza); non aver consegnato i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori dipendenti; non aver designato il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio si Prevenzione e Protezione) ed addetti gestione emergenze; aver utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme.

E’ stato

adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

confronti della ditta al punto 1 per aver occupato nr. 2 lavoratori in nero su

nr. 2 presenti e della ditta al punto 3 per aver occupato nr. 2 lavoratori

in nero su nr. 3 presenti.

Infine sono state accertate sanzioni amministrative per importo complessivo pari ad 75.600 € e ammende per 337.773,84 euro. Sono stati inoltre recuperati contributivi I.N.P.S. per importo pari a 5.465 euro.