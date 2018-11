Sicilia, coppia cade dagli scogli: a giudizio ex sindaco di Terrasini ed ex dirigente Ass. Territorio e Ambiente

Connect on Linked in

In seguito al drammatico incidente avvenuto il 5 settembre del 2012 dove una coppia ha perso la vita precipitando dalla “scogliera degli innamorati” direttamente nel mare di Terrasini, il gup di Palermo ha deciso di rinviare a giudizio per omicidio colposo l’ex sindaco di Terrasini Massimo Cucinella e l’ex dirigente dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente Francesca Chinnici.

Secondo l’accusa i due ex dirigenti sarebbero colpevoli di aver ignorato la nota della Guardia Costiera, la quale aveva a suo tempo segnalato e denunciato più volte la presenza di un grave rischio di frane lungo la scogliera, non adottando alcun provvedimento che sarebbe quindi stato fatale per i due sposini. In seguito al tragico incidente, per cui ad un prima analisi si pensò per un caso di omicidio-sucidio, la Procura aveva avviato le indagini predisponendo un’accurata consulenza geologica che confermò l’allarme della Capitaneria e a cui ne il Comune ne la Regione diedero retta.

Di Pietro Geremia