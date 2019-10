Sicilia, coppia rimane intrappolata in villa in fiamme: salvata dai soccorritori

Connect on Linked in

Una serata che non dimenticheranno di certo quella appena trascorsa a Siracusa.

Intorno all’una di notte pare che una villetta sita nella zona Mazzarrona, precisamente in via Vincenzo Bordone, avrebbe preso inspiegabilmente fuoco con all’interno due persone che sarebbero rimaste intrappolate al primo piano per via delle alte fiamme.

Solo l’immediato intervento da parte dei soccorsi di vigili del fuoco, polizia e operatori del 118 ha evitato il peggio potendo così recuperare in tempo i due malcapitati prima potesse consumarsi la tragedia. Una volta spento il rogo le forze dell’ordine avrebbero avviato le indagini atte a scoprirne le cause.