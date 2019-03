Sicilia, coppia trovata senza vita: erano in fase di divorzio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un macabro ritrovamento è stato fatto nella giornata di ieri a Castelvetrano, paese in provincia di Trapani.

Secondo le prime indiscrezioni pare che una coppia residente in un palazzo sito in via Alcide De Gasperi sarebbe stata trovata priva di vita.

Nel dettaglio, a fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco della locale stazione i quali, sollecitati dai carabinieri, sono sono intervenuti per aprire la porta della casa dei due ritrovando così le salme del marito, idraulico di 60 anni, e della moglie, casalinga di 48 anni.

I due coniugi avevano 2 figli maggiorenni e pare che fossero

in procinto di separazione. Sul misterioso caso si sono fiondati i militari di

Trapani i quali ancora non escludono alcuna ipotesi investigativa.

Di Pietro Geremia