Sicilia, coronavirus: domenica con zero contagi

La Sicilia continua ad essere zona Covid-free ma questa situazione non deve far abbassare la guardia.

Ieri altra giornata senza nessun contagiato. La Sicilia è ancora immune al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati circa 1.500 i tamponi effettuati, e nessun decesso. Ferme anche le guarigioni.Il totale degli attuali positivi rimane dunque 123, solo 5 dei quali in ospedale (ma non in terapia intensiva).

In Italia ieri sono stati 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri.