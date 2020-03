Sicilia, coronavirus: i dati aggiornati, nell’isola 54 casi

Print This Post

Sembra attualmente stabile la situazione contagi da coronavirus in Sicilia, secondo i dati forniti dalla Presidenza della Regione Siciliana , la situazione nell’Isola, ad oggi, è la seguente:

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 54 campioni, di cui 7 già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).

Al momento ci sono 19 pazienti ricoverati (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa dei risultati.

La preoccupazione riguarda l’alto numero degli studenti rientrati dalle zone a rischio , dunque è di fondamentale importanza rimanere in casa per limitare al massimo un eventuale contagio che potrebbe mandare in tilt il sistema sanitario regionale.

Coloro che almeno il buon senso di registrarsi sul portale della Regione siciliana sono circa 11 mila, la tracciabilità è decisiva nei giorni del coronavirus. Il nodo è l’impossibilità di calcolare il numero di tutti gli irresponsabili che sono rientrati senza dire nulla !!!