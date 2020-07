Sicilia, coronavirus: in settimana doppiati i ricoverati e triplicati i contagi

Print This Post

Numeri bassi ma che fanno riflettere quelli che emergono dal dipartimento di Protezione Civile in tema di Coronavirus in Sicilia.

In base a quanto emerso fino ad ora pare infatti che negli ultimi 7 giorni ci siano stati 17 casi di Covid-19 contro i 5 della settimana precedente. Un numero che è dunque triplicato che, se sommato anche ai tamponi fatti ai migranti, rappresenterebbe la peggior settimana da due mesi a questa parte.

Come se non bastasse, sempre stando ai dati i ricoveri sarebbero raddoppiati, passando da 6 a 14, anche se fortunatamente nessuno di questi si troverebbe in terapia intensiva. Contrariamente alle altre regioni invece sarebbe quasi nullo il numero dei guariti, corrispondente a sole 3 persone.

A destare la maggiore preoccupazione è la grande indifferenza che sembra aver preso piede nella stragrande maggioranza della popolazione isolana ormai sempre più proiettata all’abbandono o al poco uso dei DPI nonché dedita agli assembramenti selvaggi soprattutto nei luoghi della Movida.

Di Pietro Geremia