Sicilia, Coronavirus: niente scuola se hai il raffreddore e 3 giorni a casa

seguito alle linee guida pubblicate da parte del Miur emergono

importanti novità nel mondo della scuola.

Secondo le direttive che entreranno in vigore a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico infatti per garantire la sicurezza di tutti sarà precondizione per la presenza di studenti e di tutto il personale è: “l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni”.

Di conseguenza dunque per il l’anno scolastico 2020/2021. che inizierà il prossimi 14 si prospetta una moltitudine di assenze per malattia che riguarderanno non solo gli studenti ma anche gli insegnanti ed il personale.