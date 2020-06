Sicilia, Corso online sul Corpo Europeo di Solidarietà: Ready, Set, Make the change!

Connect on Linked in

E’ stato pubblicato il corso online sul Corpo Europeo di Solidarietà: Ready, Set, Make the change! La piattaforma HOP, che promuove l’apprendimento online nei programmi Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo Europeo di Solidarietà, è una comunità che riunisce studenti e facilitatori di corsi online e agenzie nazionali di entrambi i programmi europei per i giovani, nonché i Centri Risorse SALTO, per migliorare la qualità dei progetti rivolti ai giovani.

Il corso – gestito dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito in collaborazione con il Centro Risorse del Corpo Europeo di Solidarietà – offre una panoramica generale sulle opportunità di finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà, informazioni specifiche su volontariato, tirocini e progetti di solidarietà, misure di sostegno per i giovani, come ottenere il marchio di qualità e come richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua inglese e non sono richiesti requisiti specifici per la partecipazione. Ai partecipanti del corso verranno rilasciati open badge digitali e il certificato Youthpass

https://hop.salto-youth.net/courses/ESC