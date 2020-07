Sicilia, così la mafia sta provando ad approfittare della pandemia

Le organizzazioni criminali sono pronte a cogliere il difficile momento legato all’emergenza coronavirus come “un’ulteriore opportunità di espansione” dei loro affari e un’occasione per ampliare il loro consenso.

E’ quanto emerge dalla relazione della Dia, relativa al secondo semestre 2019, che dedica una sezione speciale all’emergenza Covid-19. Secondo la Dia, la “paralisi economica” causata dall’emergenza “può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”. Inoltre, ancor più in questo momento di crisi, le organizzazioni criminali attuano “un vero e proprio investimento sul consenso sociale”. “Saranno i lacciuoli della burocrazia – spiega ancora la Direzione Investigativa Antimafia nel rapporto – che potranno favorire le mafie nell’accaparrarsi gli stanziamenti post Covid, con danni particolarmente rilevanti per il Sistema Paese”.

Secondo la Dia, occorre quindi “una strategia di prevenzione antimafia adattativa” con un sistema che “dovrà necessariamente essere duttile, adattabile e dinamico”. In riferimento alle scarcerazioni dei boss nel periodo dell’emergenza, la Direzione Investigativa Antimafia spiega che “qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al carcere per i mafiosi rappresenta un vulnus al sistema antimafia” con “riflessi negativi” perchè rappresenta “l’occasione per rinsaldare gli assetti criminali sul territorio”, può “favorire faide tra clan rivali” e può avere ripercussioni sulla percezione della popolazione, la quale potrebbe convincersi che “mentre la sentenza della mafia è certa e definitiva, quella dello Stato può essere provvisoria e a volte effimera”.

Inoltre, l’infiltrazione negli enti locali è per le mafie “irrinunciabile”. Nel 2019 sono stati sciolti per mafia “20 Consigli comunali e 2 Aziende sanitarie provinciali, che si sono aggiunti alle 29 Amministrazioni ancora in fase di commissariamento. In totale – ricorda la relazione -, il Paese si è trovato a fronteggiare ben 51 Enti in gestione commissariale per infiltrazioni mafiose, di cui 25 in Calabria, 12 in Sicilia, 8 in Puglia, 5 in Campania e 1 in Basilicata: si tratta del numero, in assoluto, più rilevante dal 1991, anno di introduzione della norma sullo scioglimento per mafia degli enti locali”. “A questi 51 – prosegue la Dia -, nell’anno in corso, durante la stesura della Relazione semestrale, se ne sono aggiunti altri 6, con 1 che merita una menzione particolare, quello di Saint Pierre in Valle d’Aosta, il primo in assoluto per questa regione”.

Il quadro che emerge dal rapporto è quello di una criminalità organizzata che dà segnali di “allargamento” in quanto “sempre capace di intercettare i settori potenzialmente più redditizi”. Tra questi, quello “dei giochi e delle scommesse, attorno al quale sono andati a polarizzarsi gli interessi di tutte le organizzazioni mafiose, dalla camorra alla ‘ndrangheta, dalla criminalità pugliese a cosa nostra, in alcuni casi addirittura consorziandosi tra di loro. Nel ‘panierè degli investimenti criminali, il gioco rappresenta uno strumento formidabile” diventando, secondo la relazione, dopo i traffici di stupefacenti “il settore che assicura il più elevato ‘ritornò dell’investimento iniziale, a fronte di una minore esposizione al rischio”.

